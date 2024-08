E intanto Gudmundsson non viene convocato per la Coppa Italia

Non c'è il nome di Albert Gudmundsson tra i 24 calciatori che il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha convocato per la partita di Coppa Italia contro la Reggiana.

“In questi giorni è fermo per un problema muscolare, adesso non si è allenato per la febbre” ha detto nelle scorse ore l'AD rossoblu Andres Blazquez sulle condizioni dell'islandese.

Ma è chiaro che, dietro a questa decisione vi siano motivi legati al mercato e soprattutto alla trattativa in atto per il suo passaggio alla Fiorentina.