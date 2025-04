Il centrale della Fiorentina, Pablo Marì, ha parlato dopo il deludente 0-0 della squadra contro il Parma.

“Non mi piace dire che giochiamo peggio contro squadre piccole, è una partita di calcio e può succedere si tutto. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra, penso che abbiamo controllato molto bene la gara, è mancata un po’ d lucidità negli ultimi 25 metri, che nelle ultime settimane c’era stata. Abbiamo fatto una fase difensiva molto buona, dobbiamo ritrovare la lucidità e tornare ai 3 punti. Differenze con le big? Secondo me le partite le affrontiamo allo stesso modo, con la mentalità di raggiungere i tre punti”.

Poi ha detto: “Abbiamo obiettivi per fare grandi cose, andiamo giorno per giorno, ora questa l’archiviamo e giovedì metteremo dentro tutto per passare il turno. E poi ci sarà la partita del week end che per noi diventa importantissima. Più vicino al nono che al quinto posto? Mancano 18 punti, manca tantissimo, dobbiamo cercare di farne il più possibile, non sarà facile perché quasi tutti lottano per qualcosa. Noi abbiamo i nostri obiettivi nello spogliatoio e dobbiamo avere più voglia degli altri”.

Marì è fuori dalla lista Uefa: "La cosa più importante come calciatore è accettare le scelte, se pensi che una scelta negativa ti autorizzi a non aiutare i compagni, stai sbagliando. Da parte faccio il massimo per aiutare i ragazzi, accetto la scelta del mister e tutti lottiamo per il bene di tutti".