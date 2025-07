Il procuratore di Esposito svela: "Su Sebastiano forte interesse di Fiorentina e Cagliari, ma la trattativa si è arenata"

Mario Giuffredi, noto procuratore che conta nella sua scuderia anche i fratelli Esposito, ha commentato in collegamento a CRC Radio la trattativa sfumata tra Sebastiano Esposito e la Fiorentina (ma anche il Cagliari). Queste le sue parole.

“Sì, su Sebastiano c'erano sia la Fiorentina che il Cagliari, erano molto vicine al giocatore poi però le trattative sono rallentate per via di alcune problematiche”. Giuffrida non ha dato ulteriori dettagli, ma si può immaginare che si tratti di distanza economica fra le parti: non è comunque da escludersi un ulteriore affondo della Fiorentina in un secondo momento.