Ribaltone mercato: una pista nata e morta nel giro di poche ore

Che Josip Brekalo sia uno degli esuberi della Fiorentina è un qualcosa di noto a tutti e ormai da tempo, anche perché viene mandato via in prestito praticamente ad ogni sessione di mercato.

Pista Rijeka

L'esterno offensivo croato ieri pomeriggio è sembrato sul punto di poter tornare a giocare a casa propria. Una pista, quella del suo approdo al Rijeka, nata e morta però nel giro di poche ore.

Ritorno in Croazia?

Per il momento non c'è la volontà da parte di nessuno, giocatore e club, di spingere in questo senso. Però la Croazia, alla fine, potrebbe essere davvero la nazione pronta a riabbracciare questo giocatore. In patria Brekalo è ancora molto stimato, anche perché è sempre nel giro della Nazionale e può essere un giocatore che fa la differenza.