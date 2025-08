Infermeria piena in casa Manchester United. Ma verso la Fiorentina recupera un centravanti. L'erede di De Gea...

Domani la Fiorentina inizierà il giro di amichevoli inglesi, partendo dal King Power Stadium di Leicester. Il programma si concluderà con un vero e proprio appuntamento di lusso, tornando oltre vent'anni dopo a Old Trafford per sfidare il Manchester United.

Guardando proprio alle condizioni della squadra inglese, l'infermeria è piuttosto piena. Recentemente non si sono allenati Mazraoui e Zirkzee, mentre l'ere di De Gea André Onana è da tempo fuori per infortunio. L'olandese ha solo subito un piccolo infortunio e dovrebbe rientrare presto a disposizione, mentre il portiere ne avrà ancora per un po'. Difficilmente ci sarà contro la Fiorentina.