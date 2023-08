La storia infinita: il Sassuolo chiude le porte, neanche stavolta Berardi andrà alla Juventus

Dopo che per anni per sessioni intere di calciomercato Berardi sembrava ogni volta doversi trasferire alla Juventus rimanendo poi al Sassuolo, anche questa estate ci siamo illusi che l'esterno italiano cambiasse squadra. Infatti, proprio sul più bello, quando il giocatore aveva già trovato un accordo con i bianconeri, quest'ultimi non hanno presentato un'offerta ufficiale al club emiliano.

Ecco allora il problema: la deadline imposta dai neroverdi per la cessione scadeva oggi, quindi il Sassuolo ha rimosso Berardi dal mercato. Il calciatore però vuole la Juventus e l'assenza del suo nome nella formazione di Dionisi che domani affronterà l'Atalanta lascia intendere che il clima sia dei più tesi.

Berardi e il Sassuolo sono dunque separati in casa, ma se la Juventus non presenta un'offerta ufficiale e soddisfacente il giocatore non si muoverà. Berardi in passato è stato trattato anche dalla Fiorentina, ma l'offerta viola venne ritenuta troppo bassa dal dg neroverde Carnevali.