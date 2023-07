Figuraccia della Fiorentina a Belgrado, cinque sberle nel primo tempo e poi la squadra di Italiano non trova mai la porta per tutto il resto della partita

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o refreshate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Stella Rossa-Fiorentina 5-0: 8', 22 Olaynka, 10' Krasso, 13' Ivanic, 27' rig. Bukari

Fiorentina (4-3-3): Terracciano (46' Cerofolini); Dodô (72' Kayode), M. Quarta (46' Milenkovic), Ranieri, Biraghi (46' Parisi); Duncan (46' Arthur), Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic (46' Cabral), Sabiri (46' Kouame).

90' Finisce qui. Succede tutto in un tempo: la Fiorentina perde a Belgrado 5-0 contro la Stella Rossa senza trovare mai la via del gol per tutto il resto della gara.

89' Punizione per la Stella Rossa calciata da Kabic che si stampa sulla barriera.

86' Occasione per Cabral che viene lanciato a campo aperto verso la porta da Mandragora, ma si fa sbarrare la strada dal portiere Popovic.

83' Lucic salta per due volta Milenkovic e va al tiro, pallone un po' strozzato che finisce sul fondo.

80' Fiorentina che sta cercando di gestire di più il pallone, ma la Stella Rossa continua a fare il suo gioco.

77' Altra conclusione di Nedeljkovic diretta sul secondo palo, pallone che esce di poco sul fondo.

75' Kouame si mette in mostra e cerca Cabral in area, ma l'attaccante viola non trova il pallone.

73' Ammonito Lekovic per un intervento in ritardo su Kouame.

72' Altro cambio nella Fiorentina: esce Dodô, va in campo Kayode.

69' Tiro-cross da destra di Cabral che finisce diretto tra le braccia del portiere. Fiorentina che non si sta rendendo minimamente pericolosa in questi minuti del secondo tempo.

66' Lancio da centrocampo di Kangwa a cercare il centravanti, interviene puntualmente Milenkovic.

63' Va al tiro il subentrato Nedeljkovic per la Stella Rossa, para Cerofolini.

60' Cambi anche nella Stella Rossa, che sostituisce anche il portiere Glazer e anche gli autori di due gol segnati nel primo tempo come Ivanic e Bukari.

58' Altri due cambi nella Fiorentina: escono Bonaventura e Ikone, vanno in campo Castrovilli e Brekalo.

55' Bella accelerazione di Parisi per vie centrali che nel servire Kouame viene fermato fallosamente e conquista un calcio di punizione non finalizzato poi da Mandragora.

52' Bukari irrompe in area viola seminando tutti e andando al tiro che viene deviato. La Stella Rossa continua ad attaccare con queste fiammate improvvise da parte dei suoi velocissimi attaccanti.

49' Ci prova Kouame con il tiro di potenza dopo aver evitato la marcatura avversaria, para con il pugno Glazer.

46' Girandola di cambi nella Fiorentina: escono Terracciano, Biraghi, Martinez Quarta, Duncan, Sabiri e Jovic. Tocca a Cerofolini, Milenkovic, Parisi, Arthur, Kouamè e Cabral.

45' Finisce qui il primo tempo. Una Fiorentina sbadata e più lenta rispetto all'avversario ha incassato cinque gol dalla Stella Rossa, di cui il quinto su calcio di rigore. Da segnalare anche un palo colpito dalla squadra serba al 36'.

43' Ancora Olaynka scatenato in area viola, il suo tiro stavolta indirizzato sul secondo palo finisce fuori.

41' Bonaventura serve Duncan per il tiro, pallone che si impenna sopra la traversa.

39' Ritmi ora più lenti rispetto all'inizio di gara, con la Fiorentina che cerca di ricomporsi un minimo.

36' Ancora pericolosa la Stella Rossa, con Krasso che colpisce il palo da un metro dalla porta.

34' Stella Rossa vicina al 6-0, con Dodô che salva sulla linea la conclusione di Mitrovic dopo il primo tiro di Olaynka respinto da Terracciano.

32' Occasione per Mandragora che va con il sinistro diretto in porta, pallone bloccato da Glazer.

29' Ci prova Sabiri con una bella conclusione dalla distanza, para Glazer.

27' Gol della Stella Rossa: Bukari dal dischetto non sbaglia e realizza il quinto gol dei padroni di casa.

25' Calcio di rigore per la Stella Rossa: Terracciano dopo essere stato saltato atterra Bukari.

22' Gol Stella Rossa! Olaynka fa doppietta dopo una prima respinta corta di Terracciano. Incomprensibile l'atteggiamento della Fiorentina in campo fino ad ora.

18' Occasione per Mandragora dopo un uno-due di Jovic, la conclusione del centrocampista viola viene intercettata da Glazer.

16' Reazione della Fiorentina con un tiro-cross insidioso di Biraghi allontanato dall'intervento del portiere avversario Glazer.

13' Terzo gol della Stella Rossa. Olayinka fa il suo ingresso in area e serve Ivanic, che con una gran girata spedisce il pallone sul primo palo per il tris dei serbi. Difesa della Fiorentina in bambola.

12' Ancora la squadra serba vicina al gol, con Krasso che salta Biraghi e serve Kangwa che spara alto a due passi dalla porta.

10' Gol Stella Rossa. Ivanic scarica su Krasso che elude Biraghi in marcatura e va al tiro con il destro sul primo palo per il 2-0 dei padroni di casa.

8' Gol Stella Rossa. Che errore di Martinez Quarta! Il difensore viola si addormenta su un retropassaggio e Olainka ne approfitta per spedire il pallone in porta.

5' Vicino al gol per i padroni di casa Kangwa che con la sua conclusione non trova la porta per poco.

3' Scambio tra Mandragora e Biraghi che guadagna un calcio di punizione e lo va a battere. Sulla ribattuta ci prova Ikone che va alla conclusione murata dalla difesa della Stella Rossa.

1' Nemmeno 30 secondi e Terracciano si trova a dover uscire in presa bassa su Olayinka che si trovava in area viola con il pallone tra i piedi.

1' Inizia la gara al ‘Marakana’ di Belgrado.

Continua il precampionato della Fiorentina: terminate le prime due settimane di ritiro al Viola Park, la squadra viola è volata in Serbia per affrontare la Stella Rossa, club nel quale è cresciuto Luka Jovic. Rimasti a casa Amrabat e Gonzalez, ci sono tutti i volti nuovi di questo calciomercato estivo: Sabiri, Parisi e Arthur Melo. L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali del club viola.

Fischio d'inizio al 'Marakana' di Belgrado alle ore 20.