Un'esperienza fallimentare da entrambe le parti: inevitabile il bivio tra Zaniolo e la Fiorentina

Un'esperienza davvero fallimentare, quella di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina. E anche quella del club viola nel puntare su di lui, sborsando oltre 3 milioni, cifra richiesta per il prestito oneroso. Ci sarebbe anche l'opzione per il diritto di riscatto, ma viste le statistiche emerse in viola (0 gol e 0 assist) c'è poco margine per ipotizzarlo.

Lo riporta anche Medyatava, portale turco che annuncia quanto appreso dal Galatasaray: la Fiorentina non ha intenzione di esercitare l'opzione per Zaniolo. Dopo soli sei mesi, l'italiano tornerà in Turchia. Senza lasciare grandi ricordi.