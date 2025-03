Pubblicare sul quotidiano locale il poster della squadra di calcio del cuo-re può lederne l'immagine. Il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, ha così sentenziato a seguito del ricorso presentato dalla Fiorentina contro l'editore del quotidiano La Nazione.

La causa

Una causa nata a seguito della qualificazione in Conference League ella squadra alla fine della stagione 2021/22. Un risultato questo celebrato pochi giorni dopo dal quotidiano con la pubblicazione del poster dei “Fratelli d'Europa”.

Un'iniziativa questa, scrive Il Sole 24 Ore, che la società sportiva a proprietà americana aveva cercato di bloccare sul nascere, in considerazione del fatto che la gigantografia avrebbe riportato anche il nome del quotidiano, in alto, e di otto aziende inserzioniste (non sponsor della Fiorentina) in basso.

Le motivazioni del club

Secondo i legali del club viola (Studio Spheriens) questo bastava per la-mentare la contraffazione del marchio “Fiorentina” e la “violazione dei diritti sugli emblemi notori caratteristici della Fiorentina” oltre alla lesione “dei diritti di immagine della squadra”.

Sentenza

Secondo il tribunale fiorentino non si può parlare di contraffazione dei marchi “dal momento che non vi è stato nessun utilizzo di questi”, ma “certamente si può invocare la violazione del diritto all'immagine”. La foto della Fiorentina è stata inevitabilmente associata ai segni distintivi del giornale e dei suoi sponsor che si sono fatti pubblicità: vendendo più copie il primo e beneficiando i secondi del "traino" del successo altrui “senza nessun accordo e senza corrispondere un compenso”.