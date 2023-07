Il giro di portieri che la Fiorentina ha messo in piedi. Nomi e strategia per un ruolo chiave

Audero e Falcone della Sampdoria, Montipò del Verona. Secondo La Nazione è questo il giro dei portieri che la Fiorentina si è creata in queste settimane come figura che possa essere titolare nel ruolo per questa stagione. L'estremo difensore gialloblu sarebbe il più difficile da raggiungere, anche perché i veneti, vogliono diversi soldi per il suo cartellino.

L'ideale sarebbe avere il nuovo numero uno entro l'inizio di agosto, in modo tale da avere a disposizione due settimane di tempo per inserirlo prima dell'esordio in campionato del 19 agosto.