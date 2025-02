Zaniolo in Viola, mancano solo un ultimo dettaglio. E il vice-Kean...

Sono proseguiti nella giornata di ieri i contatti con Istanbul per l’arrivo di Zaniolo (il quale sbloccherà la partenza di Kouame direzione Empoli).

L'ultimo nodo da sciogliere

L’operazione con l’Atalanta è chiusa visto che i bergamaschi hanno prelevato Maldini dal Monza, adesso resta da convincere il Galatasaray ad abbassare la percentuale sulle presenze di Zaniolo (dal 60 al 40%) che renderebbe il riscatto obbligatorio. Questo afferma il Corriere Fiorentino. Intanto, Nicolò dovrebbe presenziare in tribuna al Franchi oggi per assistere a Fiorentina-Genoa.

E il vice Kean?

Questi ultimi, piccoli dettagli non mettono comunque a rischio la fumata bianca, anche se in attacco è lecito pensare che la Fiorentina continui a cercare un vice Kean dopo il no di Tzimas e le titubanze di Arnautovic, non proprio convinto di venire a Firenze.