La nuova Conference League: l'Eintracht e Unai Emery sulla strada di una Fiorentina, ancora non testa di serie

La sentenza si è fatta attendere ma il risultato, da molti già pronosticato, ha soddisfatto eccome la Fiorentina che ora può tornare a concentrarsi al 100% su una realtà fatta di urne, sorteggi, coefficienti e atmosfera internazionale. Se un anno fa c'erano due spauracchi non da poco come Villarreal e West Ham, anche per la stagione 2023/24 ci sarà da fare i conti con la Premier League e la Liga, oltre a Bundesliga e Ligue 1: nel novero dei campionati top 5 ci sono signore squadre ai nastri di partenza.

Partiamo dalla, già ad oggi, favorita assoluta: l'Aston Villa di Unai Emery, subentrato nella passata stagione e in grado di trascinare i suoi al settimo posto. L'estate per i Villains ha portato con sé già 88 milioni di investimento su due big come Pau Torres e Moussa Diaby, oltre allo svincolato Tielemans. Dalla Spagna arriva invece l'Osasuna, di profilo ben più basso, reintegrato dopo l'assurda squalifica iniziale.

Dalla Bundesliga invece ecco l'Eintracht di Francoforte, squadra campione in Europa League due anni fa ed eliminata agli ottavi della scorsa Champions dal Napoli. Ci sarà il Lille di Fonseca invece come team francese. E poi occhio a quello che succederà nei preliminari, con Fenerbahce, Besiktas e i soliti Twente e Basilea già impegnati.