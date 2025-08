L'ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che ha ritrovato i viola da avversari nell'amichevole di stasera con il suo Nottingham Forest, ha parlato a fine gara: "Vedere gli amici con cui ho condiviso tanti anni bellissimi è stato emozionante. Son contento che sia tornato anche mister Pioli, auguro a tutti il meglio. La partita è stata bella tosta, è una partita di preparazione e lo stiamo facendo al meglio. Kean? Moise è fortissimo. Ha fisico, senso del gol e posizione. Marcarlo è stato difficile, ma in generale giocare contro la Fiorentina è stato complicato, si vede la mano di Pioli. Un buon test anche per noi. Pioli secondo me è un top allenatore. Al primo anno a Firenze mi ha insegnato tanto e migliorato. Può dare tantissimo a questi ragazzi e portare un trofeo a Firenze, glielo auguro a loro e ai tifosi".

Sulle coppe europee

E sul possibile mancato incrocio con la Fiorentina in Conference League dato che il Nottingham Forest probabilmente andrà Europa League ha dichiarato: "Per me è meglio così, sarebbe stato difficile giocare in Conference League contro la Fiorentina".

Sulla maglia viola

Poi ha aggiunto: "La maglia viola che mi hanno regalato stasera la metterò in un quadro a casa. Ho trascorso sette anni a Firenze, è la mia seconda casa, e lì sono cresciuto anche come uomo. Terrò stretta quella maglia perché per me vale tanto".