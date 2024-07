L’ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio toccando moltissimi temi di casa viola, passando in rassegna la situazione di tutti i reparti del campo ed esprimendosi su come la società gigliata dovrebbe operare sul mercato in corso.

’Penso che la Fiorentina andrà a cercare anche un portiere, perchè…’

“Uno tra Lucchesi e Comuzzo può rimanere, manca un altro difensore che dia certezze alla Fiorentina e che va preso, gli impegni sono tanti, oltre alla Coppa Italia c’è la Conference. Comuzzo mi ha sempre dato una certa sicurezza, è forte di testa. Darei fiducia ai giovani almeno verso la fine del mercato, poi tirerei le somme. Biraghi non può fare il difensore centrale, ha troppe amnesie nella lettura del gioco. Credo anche nei miglioramenti di Parisi. Martinez Quarta dovrà dare certezze alla squadra, cercando di fare le cose più semplici possibili e soprattutto fare il difensore. Penso che la Fiorentina andrà anche alla ricerca di un portiere, Palladino imposta molto da dietro l’azione. Terracciano è un bravissimo portiere ma non ha nel gioco coi piedi una delle doti migliori. Martinelli? È l’allenatore che deve decidere a riguardo. Se si sceglie di metterlo dentro va aspettato e gli va data fiducia”.

‘Non ci si può affidare solo a Kean per trovare i gol che sono mancati’

“In attacco è arrivato Kean, che sa giocare a calcio anche se non ha un bel curriculum nell’ultimo anno, ma ha forza e spessore, ha tiro. È un calciatore che dà fiducia. Di sicuro non ci si può affidare solo a lui e puntarci tutto per trovare i gol che sono mancati negli anni scorsi. Beltran non ha dato certezze nel ruolo, ha tante qualità e caratteristiche determinate. Ci aspettiamo tutti che faccia vedere di meglio rispetto al primo anno di apprendistato. Ha doti nello smarcamento ma deve migliorare nella difesa della palla. Ho fiducia nella collocazione che saprà dargli Palladino, che studia molto bene il calcio”.

‘Ci aspettiamo una Fiorentina più forte, dal mercato capiremo le intenzioni della società’

“Tutto e subito non si può fare sul mercato, spero però che il 90% della rosa venga messa a disposizione di Palladino il prima possibile. La Fiorentina ha regalato troppi soldi a giocatori che non li valevano commettendo degli errori. Occorre intervenire rapidamente sul centrocampo, quando verrà fatto? Oggi ci sono solo Mandragora e Bianco e questo lo sanno benissimo tutti. Mi aspetto tre giocatori in entrata, ne sono andati via 5, servono calciatori di qualità. Ci auguriamo che verrà fatta una squadra competitiva, è un anno di ripartenza e si vedranno le intenzioni della società dal mercato di quest’estate. È l’anno zero, ci aspettiamo una Fiorentina più forte di quella degli anni passati”.

Chiude poi parlando di un centrocampista che quest’anno ha salutato la Fiorentina: “Castrovilli? Non escludo che alla Lazio possa tornare quello di prima, ma ha caratteristiche difficilmente collocabili in un sistema di gioco. Nessuno discute che abbia doti e strappi importanti, ma nella Fiorentina attuale non avrei saputo come inquadrarlo con Palladino, nè in mediana nè sulla trequarti. Gli mancano anche la continuità e resistenza che deve avere un centrocampista”.