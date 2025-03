Durante una diretta YouTube de La Fiera del Calcio, il giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni ha commentato le sorti attuali della Fiorentina dopo il successo con la Juventus, toccando vari temi della situazione della squadra gigliata.

‘Non stupisce che la Fiorentina faccia più punti con le grandi, perchè…’

“La Fiorentina non è un caso che faccia più punti con le così dette grandi del campionato, perchè agisce in maniera tale da faticare molto di più quando deve fare la partita e gli altri si chiudono. Con Kean la Fiorentina ha trovato anche un centravanti che le partite può aprirle. La rosa viola è di valore, è sicuramente migliorata. Sono convinto che al prossimo pareggio si tornerà a parlare di Palladino, fa parte del mondo Fiorentina. Italiano oggi è celebrato ovunque, alla Fiorentina invece aveva alti e bassi”.

’Se Gudmundsson continua così, Beltran è il sacrificato. La cessione di Gonzalez…’

“Gudmundsson è mancato in un periodo in cui Beltran era in una situazione positiva e adesso la formula del doppio giocatore alle spalle di Kean probabilmente non calza a pennello per la Fiorentina, soprattutto con Palladino. Ora Beltran è il sacrificato, se Gudmundsson continuasse così; con l’islandese è stato fatto un investimento enorme ed è normale che debba essere accompagnato nella maniera migliore possibile. Nico Gonzalez pagato quasi 40 milioni dalla Juventus? Cifra che stride un po’ al netto del rendimento dell’argentino, che anche nella sconfitta di Firenze non si è mai visto. Nel rapporto qualità-resa-prezzo forse tra le miglior cessioni di sempre della Fiorentina”.