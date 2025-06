"La Fiorentina aveva fatto un tentativo per Spalletti, ma lui ha rifiutato. Sarri? Le dimissioni sarebbero il minimo"

L'agente FIFA Claudio Anellucci, intervenuto a Tuttomercatoweb.com, ha parlato della situazione di Luciano Spalletti dopo aver lasciato la nazionale italiana:

“Non credo che Spalletti si voglia rimettere in gioco subito dopo la botta presa con la Nazionale, credo che sia difficile anche prenderlo in corsa. Penso che voglia prendersi un po' di tempo per ricaricarsi, farebbe la scalta giusta. So che anche la Fiorentina aveva fatto un tentativo per Spalletti, ma lui ha declinato l'offerta”.

Sulla situazione critica in casa Lazio e sulle presunte dimissioni di Sarri: “La situazione è intricata ma potrebbe esserci un colpo di scena. Il problema è che se tutto quello che leggiamo è vero allora Sarri era stato tenuto all'oscuro di tutto e le sue dimissioni mi sembrerebbero il minimo. Ora però Lotito dovrà mettere mano al portafogli e fare un aumento di capitale, l'alternativa sarebbe ricominciare da capo. A un certo punto servirebbe fare un passo indietro, ma non lo farà mai”.