Fiorentina-Atalanta in pillole: Palladino contro la sua grande nemesi, a caccia della prima vittoria. Occhio ai bergamaschi che in trasferta...

Domani rinizia anche il campionato della Fiorentina, che cercherà di concludere in volata a caccia di punti pesanti per il sogno europeo. Di fronte, però, ci sarà un avversario ostico: l'Atalanta di Gasperini, a caccia del titolo.

Fiorentina che ha trovato una grande continuità nelle sue partite casalinghe, raccogliendo 30 punti su 15 partite disputate al Franchi: di contrappasso, l'Atalanta è la miglior squadra del campionato per il rendimento in trasferta, avendo raccolto 33 punti. Non solo: i bergamaschi non perdono fuori casa dal 30 agosto, quando ad imporsi fu l'Inter a San Siro; tuttavia, non vincono al Franchi dall'aprile 2021. Con l'assenza di Retegui, sarà Lookman a caricarsi l'attacco orobico sulle spalle: la Fiorentina è la sua vittima preferita, avendo raccolto 4 gol e 2 assist nelle ultime 5 sfide coi viola. Sfida che prosegue anche in panchina: Palladino, nei suoi 4 precedenti contro il suo “maestro” Gasperini, ha sempre perso. Chissà che domani non sia la volta buona, dove sarà l'allievo a prevalere.

Due curiosità: la prima riguarda gli ultimi tre incontri tra Fiorentina e Atalanta, tutti conclusi col risultato di 3-2 (due a favore dei viola e uno per i nerazzurri). La seconda, invece, prende in considerazione i match giocati fra le due squadre subito dopo una sosta Nazionali in Serie A: anche qui è la Fiorentina a primeggiare, con 9 vittorie contro le 6 bergamasche, a cui si aggiungono 7 pareggi.