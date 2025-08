Un gioiello da 85 milioni da esporre prima della partita contro la Fiorentina

Il Manchester United, tanto per cambiare, è una delle formazioni maggiormente attive in questo mercato estivo. I Red Devils puntano a fare le cose in grande dopo alcune stagioni passate tra grandi delusioni (specialmente in campionato).

85 milioni

La dirigenza dello United punta ora a chiudere un'operazione da 85 milioni di euro, ovvero l'acquisto dell'attaccante Benjamin Sesko proveniente dall'RB Lipsia.

Presentazione prima del match con la Fiorentina

Il ManU è in concorrenza con il Newcastle per il classe 2003 di nazionalità slovena: nelle intenzioni della società c'è la volontà di chiudere al più presto e di poterlo presentare ai tifosi prima della partita contro la Fiorentina che si disputerà sabato prossimo.