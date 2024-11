La Gazzetta dello Sport: L'anno magico di Re Moise

Due pagine sulla vittoria della Fiorentina sul Verona presenti su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 21

Titolo grande è: "E' la Viola di super Kean". E ancora: "L'azzurro fa tre gol la Fiorentina vola sesta vittoria di fila, Verona dominato".

Pagina 22

In primo piano sempre su Kean: "L'anno magico di Re Moise Già otto reti e la Nazionale". Sommario: "Arrivato dalla Juve, Kean ha già 'cancellato' il ricordo di Vlahovic. E non vuole fermarsi". In taglio basso: "Palladino: "Siamo in alto e possiamo rimanerci".