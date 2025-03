In vista della partita di domani fra Torino e Monza, l'allenatore dei granata Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa: fra i temi toccati, c'è anche l'apporto dell'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi alla causa granata.

“Sono contento di avere Biraghi qua, ero nello staff di Conte quando venne all'Inter quindi lo conosco bene. Arriva da una grande parentesi alla Fiorentina, ne era il capitano, e per noi è un giocatore importante come ha dimostrato contro il Milan. Ballotaggio con Sosa? Questo è solo un bene perché entrambi spingono di più in allenamento, sono molto soddisfatto di averli entrambi”