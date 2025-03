Martorelli: "Il Franchi vuoto è brutto da vedere. Partita dai ritmi bassi, ma la Fiorentina ha meritato di vincere"

Giocondo Martorelli, procuratore sportivo, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della sfida tra Fiorentina e Lecce e dell'ambiente che l'ha accompagnata.

“Ci tengo a sottolineare quanto sia brutto vedere il Franchi così, vuoto, anche a fronte di una partita non emozionante come quella contro il Lecce. Partita non bella, ma la Fiorentina ha meritato la vittoria: bravi Dodo e Gosens a trovare il gol del vantaggio dopo una bella pressione nella metà campo salentina. A proposito, il Lecce non può pensare di giocare così, se vuole salvarsi. Non che la Fiorentina abbia alzato il ritmo, né abbia messo in campo un gioco di qualità, ma questo Lecce così passivo è deludente”