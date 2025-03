Dall'anno prossimo cambierà una regola del gioco del calcio, che riguarda i portieri: ecco cosa è uscito dalla riunione dell'IFAB

Arriva un'importante novità dalla IFAB, l'organo che si occupa delle regole relative al gioco del calcio: sarebbe ormai ufficiale la modifica che va ad agire direttamente sulle perdite di tempo dei portieri.

Infatti, secondo la nuova legge, gli estremi difensori potranno tenere il pallone in mano per un massimo di otto secondi, e qualora venisse superato questo limite, verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Questa regola va a modificare quella precedente, che vedeva un tempo limite di sei secondi, scaduto il quale si sarebbe dovuto assegnare un calcio di punizione indiretto: sappiamo bene, tuttavia, quanto di rado (per non dire mai) venisse applicata questa particolare sanzione.