Bucciantini: "La Fiorentina di ieri ha dato le risposte che Palladino si aspettava. Il 3-5-2 potrebbe essere il modulo del futuro"

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la vittoria di ieri sera della Fiorentina di Raffaele Palladino.

“La classifica è bella, ma noi tifosi avevamo bisogno di qualcosa in piu. Serviva un riscatto del gruppo e dell’allenatore e non era facile imporre anche il proprio gioco: si è visto una squadra molto organizzata e credibile. Siamo partiti bene, trovando subito il vantaggio, pensando poi a ‘sporcare’ la partita al Lecce e subendo pochissimo. Anche la clamorosa occasione di Veiga è arrivata dopo la clamorosa traversa di Beltran, in cui c’è stato una sofferenza collettiva che poi ha lanciato il difensore giallorosso a tu per tu con De Gea”.

“Con il Lecce non era facile e la squadra ha risposto alle richieste del mister”

Ha anche aggiunto: “Ci sono comunque state delle risposte dalla prestazione di ieri. La Fiorentina non credo sia ancora fuori dal momento di crisi, ma credo che ieri sia stato importante per tre aspetti; la risposta di squadra, la saldezza dei nervi della squadra e un modulo che adesso se riempito con giocatori forti può riportare all’efficacia di un tempo. 3-5-2 la base per il futuro? Anche Palladino ha detto che ha avuto buone risposte, anche se ha spiegato che questa squadra può giocare con piu moduli. Adesso è tornato alle vecchie abitudini soprattutto perche non avendo esterni offensivi, credo che questa sia la scelta tattica migliore”.

“Con la rosa attuale il 3-5-2 è il modulo ideale”

Ha poi parlato anche del modulo: “La sensazione è che recuperati Adli e Fagioli, sommati a Folorunsho e Ndour, e l’alto numero di difensori credo che il 3-5-2 sia l’ideale. Avevamo il dubbio perche spesso Dodo non riusciva a rendere in quella posizione, e ieri il brasiliano ha fatto una delle sue migliori prestazioni della stagione. Il brasiliano oltretutto ha un valore in piu: la sua positività ti porta qualcosa in piu, a livello di coraggio e di spensieratezza. Ieri sera ad un certo punto la cosa si è trasferita anche ai compagni, e la squadra ha girato meglio”.

"Palladino va capito, ogni tanto è normale sfogarsi"

Qualche parola anche sugli sfoghi di Palladino: “L’ultimo sfogo è arrivato rispondendo alla domanda di una collega, e lui lo ha fatto dicendo quello che pensava. I fuori ruolo? Questa squadra ha un paio di giocatori fuori ruolo perchè il tecnico aveva intenzione di provare qualcosa di nuovo: e l’utilizzo di Bove, finche è stato disponibile, ne è un esempio. Ci sono tante squadre che fanno il 4-2-3-1 con un giocatore che non è attaccante, sugli esterni. Non vedo perche non possa farlo Palladino, soprattutto perche cosi facendo è riuscito a fare le 8 vittorie consecutive che ti hanno portato a lottare per l’alta classifica. Se il tecnico è il primo a cambiare modulo, la terza in stagione, è perche anche lui capisce di dover andare incontro ai propri giocatori anziché restare sulle idee. Non la vedo come una cosa negativa, anzi tutto l’opposto”.