Dopo tre spezzoni di misura crescente, per Albert Gudmundsson potrebbe essere giunta l'ora del ritorno in campo da titolare: l'appuntamento è di quelli belli, stimolanti, in cui ci sarà ben poco da risparmiare. E allora tanto vale giocarsi tutte le cartucce migliori: la principale in casa viola è rappresentata proprio dall'islandese, fin qui sottoutilizzato ma decisivo comunque con 3 reti in campionato, oltre al rigore del 7-0 contro il LASK di un paio di sere fa.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, in programma oggi la rifinitura pre Bologna in cui Palladino deciderà se farsi tentare fino in fondo. La sensazione però è che possa essere l'ora del Dieci.