L'ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina arriva a San Siro nel momento giusto, il Milan è sotto contestazione e il pallone scotta nei piedi dei calciatori rossoneri. Noi siamo bravi ad aspettare e ripartire, in questo senso sembrerebbe la partita perfetta e dovremo essere bravi a giocarla con intelligenza”.

“Parisi sta facendo molto bene”

Sulla formazione ha aggiunto: “Non toccherei niente, a parte ovviamente Gosens che se sta bene deve tornare titolare. Al tempo stesso però dobbiamo dire che Parisi quando viene chiamato in causa risponde bene, anche domenica con l'Atalanta. Nel Milan mi aspetto sia Theo sia Leao in campo, a prescindere dal comportamento sono calciatori troppo importanti per Conceicao”.

“Comuzzo? La panchina fa parte della crescita”

Infine su Comuzzo: “In questo momento la cosa migliore per farlo crescere è farlo riposare un po'. Ha giocato tanto nella prima parte di stagione, ma se Pongracic e Mari stanno bene è giusto che giochino. Un po' di panchina fa parte della crescita, ti insegna a farti trovare pronto quando vieni chiamato in causa. Non c'è nulla di strano, Comuzzo sta facendo il percorso giusto”.