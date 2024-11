Sul Corriere dello Sport-Stadio si apre in prima pagina con “Mano santa” e ”De Gea fa solo miracoli: 16 punti in 7 partite". A pagina 18 in taglio alto: “Il fenomeno viola: De Gea vuol dire ambizione” e in occhiello: “L'ingresso della Fiorentina in zona Champions è anche merito dello spagnolo”. A pagina 19: “Galli: ‘Con il fisico che ha può giocare fino a 40 anni’”.