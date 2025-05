Nel 2022, il giovane attaccante della Fiorentina, Bassidy Sanogo, aveva deciso di scappare dal Mali per arrivare in Italia. Il classe 2008 si era ritrovato in un barcone insieme ad altri 70 migranti (tra loro c'erano anche bambini e donne incinta), salvato in mare dalla Life Support di Emergency.

“Una maglia che mi emoziona”

“Questa maglia, è una maglia che mi dà emozione, mi dà fame di giocare” racconta il giocatore a RaiNews.

“Ho sentito le urla dei bambini e delle donne”

E poi sul suo salvataggio: “Ho sentito le urla dei bambini e delle donne, mi hanno salvato gli angeli, io li ho visti come angeli”.

Infine: “Il mio futuro è quello di giocare qua, prima in Primavera, poi in prima squadra fino ad arrivare alla Champions League”.