Aspettando Lazio-Fiorentina: l'Under 18 Viola non riesce a battere l'Empoli. Bonanno e Sanogo non bastano

Stasera la Prima Squadra sarà impegnata contro la Lazio a Roma, ma intanto oggi alle 12:00 è andato in scena al Viola park il derby dell'Arno, fra le formazioni Under 18 di Fiorentina ed Empoli.

Derby in Under 18

Una bella partita, ricca di occasioni per entrambe le squadre che potevano passare in vantaggio in qualunque momento. Alla fine è stato un pareggio: 3-3 finale, un risultato che non aiuta molto i baby viola che stazionano nelle zone basse della classifica. Da segnalare la prestazione di Bonanno, in gol dal dischetto oggi.

Rimonta subita allo scadere

La prossima gara i ragazzi gigliati ce l'avranno in casa dell'Inter, per cercare un successo che ora manca da qualche giornata di troppo. Oggi infatti non è bastata una doppietta di Sanogo per vincere: l'Empoli l'ha pareggiata all'89' da penalty.