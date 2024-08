Kean: "A Firenze mi hanno dato grandissima fiducia, ora sta a me dimostrare. Al ritorno ci serve un approccio diverso"

Protagonista con il gol del 3-2, Moise Kean a Sky ha parlato così dopo il pari con la Puskas Akademia:

"Era importante dare un impatto al secondo tempo, nel primo abbiamo sofferto ma poi abbiamo spinto un po’ di più. C’è ancora da lavorare e ci metteremo a lavoro. Dovremo entrare meglio con l’approccio alla gara al ritorno.

Il mister crede in me, la squadra anche, ora sta a me dimostrare in campo. Questa è una delle annate più importanti per me, abbiamo una buona squadra con cui lavorare e ora ci aspetta la gara di domenica col Venezia. Sono nel posto giusto al momento giusto, il mister mi ha dato una grandissima fiducia.

La Nazionale? Ora penso a stare bene a Firenze, a dare il 100% per la Fiorentina, poi ovviamente le decisioni le prende il mister. Io voglio farmi trovare pronto".