Gli ultimi mesi della scorsa stagione sembravano aver posto Rolando Mandragora tra gli intoccabili della rosa gigliata, con un rinnovo-formalità all'orizzonte. E invece l'impasse non si è ancora risolta: secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha sempre Firenze come priorità ma anche diverse pretendenti, per delle richieste che ad oggi la Fiorentina non vorrebbe soddisfare. Per arrivare al traguardo servirebbe insomma un rilancio del club, che ad oggi non c'è, o un abbassamento di pretese del giocatore. Per questo la società viola potrebbe pensare anche ad un altro innesto nel reparto.