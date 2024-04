Il solito Mancini dopo la gaffe della bandiera: "Ho preso la prima che mi hanno dato, non volevo offendere nessuno"

Regolarmente sopra le righe, intimidatorio e rissoso: uno dei peggiori da affrontare in Serie A ma anche ex viola. Gianluca Mancini ieri ha deciso il derby di Roma ma si è reso protagonista anche di un'esultanza rivedibile sventolando una bandiera con i colori della Lazio e al centro l'effige di un topo: "Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Chiedo scusa". Si è poi giustificato il difensore, una decina d'anni fa nel giro della prima squadra di Montella.