L'ultima senza Kean? La Fiorentina la sfangò grazie a... due 'difensori', di Kouame (e dell'attacco) non vi fu traccia

C'è un solo, vero, precedente stagionale in cui la Fiorentina ha dovuto fare a meno di Moise Kean e fu in occasione della trasferta di Genova di fine ottobre: la squadra viola era in pieno filotto e sfangò anche l'uscita insidiosa di Marassi spuntandola per 1-0 grazie alla zampata di Gosens e alle parate di De Gea, ricorda il Corriere Fiorentino. In pratica la firma la misero due difensori mentre dell'attacco, allora rappresentato da Kouame, non ci fu traccia. Anzi, l'ivoriano vanificò un clamoroso contropiede a tempo scaduto per chiuderla, con un improbabile pallonetto da centrocampo. Chiaro che la Fiorentina non possa permettersi un'altra partita da attacco inesistente domani con il Como.