Il sosia di Kean? Non esiste e allora Palladino deve inventarsi una nuova Fiorentina. Beltran chiamato a far valere il maxi investimento su di lui

E dire che un anno e mezzo fa la Fiorentina pensava di aver comprato un centravanti dal River Plate: poi alla riprova della Serie A, Lucas Beltran è parso tutto fuorché quello. Palladino è grato però all'argentino che si adatta un po' ovunque e esegue il compito come un soldatino, scrive La Gazzetta dello Sport (che lo vede anche favorito per giocare da 9). Un altro Moise Kean però il tecnico viola non ce l'ha e allora dovrà inventarsi una Fiorentina diversa, con un interprete differente. Beltran in questo caso è chiamato a far valere i tanti milioni investiti su di lui nel 2023.