La questione legata ad Albert Gudmundsson inizia ad avere contorni sinistri, ormai sprofondati in pieno febbraio e con l'islandese ancora fermo a 4 gol ma più che altro a pochissime prestazioni sopra le righe. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina si aspettava, e si aspetta ancora, un calciatore diverso: di fatto le tracce di vero Gud si sono perse il 6 ottobre, quando decise la partita con il Milan. Poi l'infortunio e un rientro difficoltoso, una condizione mai davvero trovata, qualche cambio di troppo e domani prevista un'altra panchina. A San Siro era debilitato dalla febbre ma è evidente che non possa essere solo quello il problema. E intanto sullo sfondo ci sono sempre quei 17 milioni previsti per il riscatto (non obbligatorio), da unire agli 8 già spesi per il prestito.