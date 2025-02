La Fiorentina è pronta a riabbracciare Pietro Comuzzo, al rientro dopo la squalifica di San Siro e pronto anche ad essere impiegato largo a destra, se mai servirà. Il mercato di gennaio ha segnato un bel capitolo della sua storia con Firenze, con la trepidazione per un mercato che non finiva mai e la voglia ferma di respingere l'assalto del Napoli. Di mezzo anche il ‘no’ secco di Commisso ai 35 milioni dei partenopei (che per fortuna non si sono spinti a 40…). Come riporta il Corriere dello Sport però, in estate potrebbe esserci il bis e anche la Juve si è soffermata su di lui. La squadra viola ripartirà da lui domani con il Como e in estate, da un'offerta respinta e da un ragazzo che non ha certo battuto i piedi per andarsene.