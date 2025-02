L'ex arbitro Andrea De Marco ha commentato a 30esimo Minuto in onda su Italia7 dell'azione irregolare che ha portato in vantaggio l'Inter nella gara contro la Fiorentina: “L'episodio è un chiaro errore dell'arbitro e dell'assistente. Sicuramente il direttore di gara ha capito dalle proteste che qualcosa non andava, ma non poteva immaginare che la palla fosse uscita di così tanto. Il problema è che in quel caso l'arbitro non ha avuto il dubbio che la palla fosse uscita".

“Il dubbio in questa circostanza non c'è stato”

De Marco ha proseguito: ”Anche l'assistente era fuori posizione, e nel dubbio io sarei per dare palla alla difesa, ma il problema è che in questa circostanza il dubbio non c'è proprio stato".

E sul rigore…

Sul rigore per la Fiorentina ha aggiunto: "Il fallo di mano era involontario da parte di Darmian, la palla era inaspettata. Non lo avrei ritenuto punibile, anche se mi rendo conto che sui falli di mano non si riesce a trovare uniformità. Sicuramente in futuro ci dovranno essere delle variazioni del protocollo".