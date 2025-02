In casa Fiorentina sono ore frenetiche di mercato per quanto riguarda soprattutto il centrocampo. La società viola continua a trattare con la Juventus per Nicolò Fagioli: l'ultima offerta della Fiorentina è sulla base di 13 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore classe 2001.

La Juventus continua però a chiedere 20 milioni per la cessione del giocatore. Nonostante questo la sensazione è che comunque le parti si stiano avvicinando e, se dovessero essere aggiunti alcuni bonus facilmente raggiungibili, si potrebbe arrivare alla definitiva fumata bianca.

Se l'affare dovesse andare in porto, la Fiorentina è pronta a cedere Amir Richardson. Dopo gli interessi di Stoccarda e Marsiglia, si apre la strada Hellas Verona per lui (che ha appena ufficializzato Valentini). La cessione ai gialloblù potrebbe essere in prestito a differenza delle destinazioni estere. Lo riporta tuttomercatoweb.com.