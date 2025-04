L'allenatore del Celje Alberto Riera si è dichiarato parzialmente contento per la prestazione fatta dalla sua squadra contro la Fiorentina, nonostante il risultato sia stato negativo.

“A Firenze proveremo a vincere”

“Abbiamo giocato come l'avevamo preparata in allenamento - ha detto l'ex nazionale spagnolo - la prestazione infatti mi soddisfa, il risultato invece no: volevamo vincere. Abbiamo giocato da Celje, seguendo la nostra identità. Anche a Firenze ci presenteremo con la stessa mentalità, per provare a vincere”.

“I viola non si aspettavano questo da noi…”

Poi ha aggiunto: "Credo che la Fiorentina non si aspettasse che riuscissimo a tenergli testa, non erano a loro agio col pallone in campo. Questo è stato merito nostro. Anche il fatto di aver giocato senza una vera punta forse gli ha creato problemi. Al ritorno giochiamo sempre meglio, speriamo di confermarlo. Peccato per le due occasioni nel finale, ma De Gea è un portiere fantastico, gli faccio i complimenti. Noi però dobbiamo crederci, siamo ancora in partita. Andiamo lì convinti, consiglio alla Fiorentina di prenderci seriamente al ritorno, ci presenteremo per vincere".