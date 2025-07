Il noto giornalista Luca Calamai, nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb, ha scritto di alcuni importanti ex viola, che dopo aver abbandonato Firenze fra le polemiche, non sono riusciti ad imporsi nei top team.

La questione Vlahovic

“Dusan Vlahovic vive giorni complicati - scrive Calamai - Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era un giovane talento della Fiorentina. Ricordo come faceva il tifo per i suoi compagni della Primavera anche dopo essere diventato un protagonista in campionato. La serenità e la gioia di giocare al calcio erano la sua forza. Ora è pilotato. E chi lo consiglia lo ha trasformato in un uomo eternamente in guerra. Prima con la Fiorentina ora con la Juve. Un uomo che sembra prigioniero del Dio denaro. Non so se Dusan può liberarsi dalla stretta soffocante dei suoi consiglieri. Gli suggerisco di riprendersi la sua vita. Di lasciar perdere l’ingaggio e di tornare a lavorare con Allegri”.

il ritorno in Italia di Bernardeschi

Calamai prosegue analizzando l'arrivo di Bernardeschi a Bologna: “Non capisco cosa leghi un direttore sportivo come Sartori a un calciatore nella fase finale della carriera come Bernardeschi. Io non sono uno scommettitore ma non avrei puntato neppure un centesimo su questo matrimonio. Vedremo come finirà. Vedremo anche se Bernardeschi riuscirà a entrare nelle idee di calcio di un allenatore molto particolare come Italiano”.