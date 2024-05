La probabile formazione della Fiorentina: turnover dal portiere a Nzola, ancora spazio per Parisi e Castrovilli. Torna Bonaventura ma solo in panchina

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Monza, nel match che chiude la 36esima giornata di Serie A. Come da copione in vista della finale di Conference League Italiano farà ampio turnover, a partire dal portiere che sarà ancora Christensen nonostante le incertezze di Verona.

Ancora Castrovilli. Nzola guida l'attacco

Davanti a lui una difesa composta da Faroni, Milenkovic, Ranieri e Parisi. In cabina di regia spazio a Maxime Lopez e Duncan. Kouame a destra, Barak sulla trequarti e Castrovilli a sinistra saranno i tre a supporto dell'unica punta Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Duncan; Kouame, Barak, Castrovilli; Nzola. All. Vincenzo Italiano.