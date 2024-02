Bonaventura non ha chiesto la cessione alla Fiorentina. Il suo obiettivo è rinnovare alle condizioni attuali

Il sondaggio da parte della Juventus per il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura. Qualsiasi velleità di portare avanti la trattativa è stata però esclusa fin da subito da parte del club viola.

Bonaventura non ha chiesto la cessione

Secondo quanto riportato da La Repubblica, anche il calciatore non ha chiesto la cessione e rimarrà in viola fino a giugno.

Obiettivo rinnovo alle condizioni attuali

Il suo obiettivo resta quello di poter rinnovare per un altro anno (fino al giugno 2026) alle stesse condizioni attuali, altrimenti valuterà altre soluzioni. La Fiorentina ha in mano l’opzione per il prolungamento ma fino al 2025.