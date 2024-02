Belotti: "Sono grato ai tifosi viola, devo uscire sempre distrutto dal campo. La Nazionale è un obiettivo ma passa tutto dalla Fiorentina"

Protagonista in campo anche senza gol Andrea Belotti a Dazn ha commentato la vittoria sulla Lazio:

"Oggi per come abbiamo interpretato la gara a livello mentale e tecnico, sia stata una vittoria meritata. Tutti hanno fatto quello che abbiamo preparato in settimana e vincere così, dominando, è la soddisfazione più grande. Il pubblico viola? Fa sempre piacere quando i tifosi mi ringraziano, so che devo dare tutto me stesso e uscire distrutto. So che i tifosi ci tengono tanto a noi e io approccio ogni partita dando tutto per vincere. Cosa ho detto a Nico dopo il rigore? Sono cose che succedono, ne ha tirati e segnati tanti ma capita di sbagliare. Alla fine abbiamo vinto e va bene così.

Io lavoro ogni giorno per migliorarmi e per me la Nazionale è un obiettivo ma passa tutto dalle prestazioni che farò con la Fiorentina".