Un nuovo contratto alla De Gea per dare una prospettiva viola a Kean. Il centravanti è contento di restare ancora

Una clausola da 52 milioni di euro esercitabile tra il primo e il 15 luglio che resta lì ed è minacciosa. Eppure la sensazione è che, ad oggi, Moise Kean sia contento di restare alla Fiorentina e non si stia per nulla guardandosi attorno, nemmeno dopo l'addio di Palladino. A riportare questa notizia stamani è il quotidiano La Nazione.

Solo un top-club e che metta sul tavolo una proposta irrinunciabile potrebbe fargli cambiare idea. E questo è uno scenario che per il momento non sembra essere all'orizzonte.

Un altro anno a Firenze

Fare un altro anno a Firenze, in una piazza dove Moise ha ritrovato il sorriso, sarebbe la soluzione migliore per il centravanti per guadagnarsi la possibilità di giocare ai Mondiali l'estate prossima.

Nuovo contratto?

Commisso, si legge ancora sul giornale citato, starebbe valutando di rivedere il contratto del suo bomber, con l'idea di eliminare la clausola rescissoria e alzare l'ingaggio attorno ai 3 milioni, ovvero la nuova cifra percepita da David De Gea che si è appena legato fino al 2028 coi viola.