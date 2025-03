Fiorentina-Juventus: Il tutto esaurito è già servito. Restano solo pochissimi biglietti in...

La Fiorentina scenderà in campo questa sera in Conference League e domenica prossima in campionato contro il Napoli.

Ma l'attenzione dei tifosi viola è rivolta anche e soprattutto alla partita di domenica 16 marzo (inizio ore 18) contro la Juventus.

I biglietti per questo match sono praticamente tutti esauriti, resta solo qualche disponibilità in poltronissima, in tribuna centrale.

E' vero il fatto che la capienza del Franchi, a partire da questa stagione, è molto ridotta, ma questa sfida riesce sempre e comunque a fare da catalizzatore per i tifosi gigliati e non perde di certo il suo fascino con il passare degli anni.