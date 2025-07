La Gazzetta dello Sport: Sohm piace, idea Kessie

Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla della presentazione alla stampa di Edin Dzeko e delle possibili mosse della Fiorentina sul mercato.

Pagina 18

Si legge in alto: “Eterno Dzeko”. E sotto le parole in conferenza: “La Fiorentina è la prima scelta. Insieme a Pioli voglio vincere”. Sotto si parla di mercato: “Sohm nuova idea come Kessie. Abbonamenti già a quota 10mila".

Pagina 21

Nella rubrica Piazza Affari si parla di Valentini di ritorno all'Hellas: “Il ritorno di Valentini: c'è l'intesa con la Viola”