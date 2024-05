Niente da fare per Osimhen: il bomber del Napoli non ci sarà contro la Fiorentina

Victor Osimhen non ci sarà contro la Fiorentina. La notizia è praticamente ufficiale: come annunciato da Sky Sport, l'attaccante del Napoli non ha recuperato dall'affaticamento muscolare che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

Ufficiale: Osimhen out contro la Fiorentina

Già nelle ultime ore erano emersi dei forti dubbi riguardo la sua presenza al Franchi, e adesso è arrivata la conferma. Calzona non potrà contare dunque sul suo bomber nella sfida di venerdì sera contro la Fiorentina, che mette in palio l'ottavo posto e quindi la qualificazione in Conference League.