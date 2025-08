"Mandragora alle cifre richieste difficilmente rinnoverà. Beltran alla fine accetterà l'offerta del Flamengo, mentre Dodô..."

Il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, è intervenuto a Radio Bruno, per fare il punto della situazione sul mercato della Fiorentina: sia in entrata che in uscita.

“Un’altra unità credo sia lecita aspettarsela per il centrocampo della Fiorentina, soprattutto se verrà effettuato qualcosa in uscita. Immagino che Richardson, Sabiri ma anche lo stesso Mandragora ancora non siano sicuri di rimanere. Credo che quest’ultimo sia importante per la Fiorentina di Stefano Pioli però poi quando si arriva a dibattere dei rinnovi si guardano tante cose per prendere una decisione. Sohm in questo momento porta quella quantità e quella fisicità che mancava alla mediana viola, ad oggi avremmo una coppia con lui e Fagioli. Se ci si aspetta un nome piu importante sinceramente non lo so, ad oggi la Fiorentina ha un pacchetto di centrocampisti numeroso e credo che per il momento arriverà qualcuno solo se ci fosse una partenza”.

Ha anche aggiunto: “Credo che Pioli volesse innanzitutto un profilo come quello dello svizzero: ha scelto lui e non altri perche era questo il nome fatto dal tecnico alla dirigenza gigliata. In questo momento se domani devo fare una formazione tipo la metto con L’ex Parma e Fagioli. Poi magari tra una settimana cambia tutto, ma per il momento la miglior soluzione credo sia questa, c’è ancora tempo per fare scelte importanti. Il calciomercato termina ad Agosto e la priorità del club adesso è quella di arrivare nel migliore dei modi al preliminare di metà Agosto”.

Un commento anche sul futuro di Lucas Beltran: “Sono convinto che l’operazione con il Flamengo alla fine si farà, per due chiare ragioni. Innanzitutto perchè l’offerta dei brasiliani è ghiotta, e poi perche resta uno dei piu forti club del Sud America: non credo sia difficile convincere il ragazzo. Bisogna fare un applauso all’argentino, perchè quando è stato richiesto il massimo lui l ha sempre dato. Il problema è che questo non è mai bastato, non ha mai fatto. Con tutto il rispetto per Beltran credo che l’operazione vada fatta, sia per la squadra sia perche il giocatore avrebbe modo di trovare fortuna altrove: lui pur essendo bravo, pur avendo un potenziale enorme, è rimasto un rebus”.

Ha poi concluso parlando di Dodo: “La Fiorentina non molla la presa su nulla, e prova a fare le cose nel migliori dei modi per il bene di tutti. Sono convinto che il brasiliano è destinato a restare ancora un giocatore viola, al di la del rinnovo. Quelle poche volte che l ho visto in campo ho visto un giocatore molto motivato e molto contento, non ho visto il muso lungo. In passato abbiamo avuto altri pessimi esempi, lui è un puro a livello caratteriale e i suoi comportamenti sono un bel segnale. Poi ovviamente va tenuto conto che mancano ancora 20 giorni, ma mi piace pensare che il giocatore non voglia provare una nuova esperienza in questa squadra molto piu competitiva del passato”.