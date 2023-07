Sutalo si allontana dalla Fiorentina: un club tedesco è pronto a ricoprire d'oro la Dinamo Zagabria

Con l’addio di Igor la Fiorentina adesso è ufficialmente alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affidare a Vincenzo Italiano, per completare la coppia centrale con Nikola Milenkovic. Nelle ultime settimane uno dei profili più seguiti è senza ombra di dubbio quello di Josip Sutalo, difensore centrale classe 2000 della Dinamo Zagabria. Il suo nome è finito da tempo nel taccuino della coppia Barone-Pradè, ma per averlo i viola dovranno esser bravi ad anticipare tutti.

Questo perche il talento croato, benché non sia ancora uscito dal campionato croato, è seguito da molti club europei. Uno su tutti il Napoli di Rudi Garcia, che lo avrebbe individuato come naturale sostituto di Kim, ormai passato da qualche giorno al Bayern Monaco. Nelle ultime ore però, dopo la cessione di Gvardiol al City, il Lipsia sarebbe piombato sul giocatore: il club tedesco sarebbe pronto a versare nelle casse della Dinamo una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Insomma se già in precedenza l’operazione poteva sembrare complicata, adesso lo è sicuramente di più: la palla passa alla dirigenza viola.