Era un match dal pronostico già indirizzato e c'è stato dunque poco da fare per la Primavera viola al femminile, battuta in finale di Coppa Italia dalla Juventus, campione d'Italia di categoria, per 3-0. Gara compromessa già nel primo tempo per le reti di Zamboni al 18' e Bellagente al 34': nel finale è arrivato il tris da fuori di Santarella all'88'.