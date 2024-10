“Non è possibile non avere una data certa sulla conclusione dei lavori al Franchi”. A pronunciare questa frase è stato il presidente dell'Associazione Centro di Coordinamento dei Viola Club, Filippo Pucci, interpellato da La Nazione sulla questione ristrutturazione dello stadio.

Pucci ha anche aggiunto: “Quando noi abbiamo sollevato il problema ci hanno accusato di voler strumentalizzare. Quando mai finiranno questi cantieri? Nel 2029? Nel 2032? lo ogni quindici giorni sono allo stadio e non vedo neanche mezzo progresso E non è solo un problema dei tifosi. lo mi pongo queste domande anche come cittadino”.